رئيس جامعة الأقصر يشهد انطلاق دورة TOT لإعداد المدربين وتأهيلهم

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق برنامج إعداد المدريين "TOT" بكلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتور محمود النوبي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

ورحّب رئيس الجامعة، بالمدربين، لوجودهم بـ جامعة الأقصر، وقيامهم بتأهيل المتدربين، وتنمية قدراتهم وإعداد كوادر بشرية مؤهلة داخل الجامعة، مشيدًا بجهود القائمين على المركز في تنظيم الدورات التدريبية المختلفة.

وأوضح الدكتور محمود النوبي، مدير المركز، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المشاركين تأهيلًا علميًا، ومهاريًا، وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة؛ للعمل كمدربين محترفين في مجالات عملهم.

وأشار مدير المركز إلى أن البرنامج يتضمن إعداد افراد لديهم الخلفية، والخبرات العلمية الكافية للعمل كمدرب، ولإظهار الاتجاه الإيجابي نحو أهميه تقديم تدريب تفاعلى، وتعلم كيفية توظيفها؛ لتقديم تدريب ناجح، مضيفًا أن البرنامج مدته 25 ساعة تدريبية مكثفة، بواقع خمس ساعات تدريبية في اليوم الواحد، ولمدة خمسة أيام.

كما ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، وأسرهم بجامعة الأقصر.

تناولت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، بالإضافة لبحث المطالبات المالية المقدمة من الأعضاء، والخاصة بإجراء العمليات، التحاليل، والأدوية التي تم صرفها خلال الفترة السابقة لعلاجهم ولعلاج ذويهم.

كما وافق رئيس جامعة الأقصر، على طلبات علاج أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المرضى، مشددًا على ضرورة استيفاء جميع الأوراق، والمستندات المطلوبة، لقرارت العلاج الصادرة عن الصندوق.

خلال انطلاق برنامج إعداد المدريين "TOT"�

خلال انطلاق برنامج إعداد المدريين "TOT"�

خلال انطلاق برنامج إعداد المدريين "TOT"�