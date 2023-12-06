الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مكتب "خبراء العدل" بالوادي الجديد لمقر جديد

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا بنقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بالوادي الجديد من مقره الحالي إلى مقر جديد.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارًا حمل رقم 7305 لسنة 2023 الذى تضمن نقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الوادي الجديد الكائن في المبنى الملحق بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد إلى مقره الجديد الكائن في الوحدات أرقام 102 و103 و104 عمارة 101 بمشروع درة الوادي حی 25 يناير - مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد.

وتضمن القرار أنه على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية به.