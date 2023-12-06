الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس الأهلي.. مسؤولو دوري روشن يرفضون طلب اتحاد جدة بتأجيل مواجهته أمام ضمك

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي اتحاد جدة، طلب من مسؤولي دوري روشن للمحترفين، تأجيل مواجهة الفريق المقرر إقامتها غدًا الخميس أمام ضمك، في الجولة السادسة عشر.

يأتي ذلك، بسبب قرب مشاركة فريق اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، التي تنطلق بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

وتعد النسخة الحالية من مونديال الأندية، هي الأولى تاريخيًا، التي تُقام في المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الهلال تقدمت بخطابٍ رسمي إلى لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يتضمن تأجيل مباراة الفريق أمام ضمك بسبب مشاركته في مونديال الأندية.

وأضاف التقرير أن إدارة النمور، أخذت موافقة نادي ضمك على تأجيل المباراة، قبل التقدم بطلب التأجيل رسميًا إلى لجنة المسابقات.

لكن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي، رفضت طلب اتحاد جدة، متمسكة بإقامة المباراة في موعدها بسبب ضغط الجداول.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية (السعودية 2023)

اتحاد جدة السعودي & أوكلاند سيتي النيويلندي، يوم 12 ديسمبر المقبل 2023 (الدور الأول).

الأهلي مع الفائز من اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيويلندي، يوم 15 ديسمبر المقبل 2023 (الدور ربع النهائي).

ليون المكسيكي وأوراوا ريدز الياباني، يوم 15 ديسمبر المقبل (2023)، الدور ربع النهائي أيضا.

وفي حالة تخطي الأهلي عقبة بطل السعودية أو نيويلندا، سيواجه في نصف النهائي فريق فلومنينسي البرازيلي، وذلك يوم 18 ديسمبر المقبل (2023).

بينما سينتظر مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز من مواجهة ليون المكسيكي وأوراوا ريدز الياباني، في مباراة نصف النهائي الثانية، وذلك يوم 19 ديسمبر المقبل (2023).

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث وكذلك المباراة النهائية من كأس العالم للأندية، يوم 22 ديسمبر المقبل (2023).

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