الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يوجه بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية لاستكمال المسيرة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، جميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية، بمتابعة المدارس الثانوية العامة والفنية بجميع الإدارات التعليمية، وتنظيم ندوات تثقيفية لأبنائنا الطلاب لمن لهم حق التصويت الانتخابي، للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتزامنًا مع الأحداث التي تتم لاستقبال الاستحقاق الدستوري القادم، "الانتخابات الرئاسية" والتي ستتم على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10 – 12 ديسمبر الحالي.


 

وأكد  المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أنه تم تفعيل الندوات التثقيفية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعرض الأفلام التسجيلية عن حياة كريمة، وإنجازات الدولة المصرية، وتوزيع كروت "انزل وشارك" في الانتخابات الرئاسية.

 

من ناحية أخرى، وجه وكيل الوزارة بمحافظة الغربية المهندس ناصر حسن، جميع العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس وأسرهم وأبنائنا الطلاب ممن لهم حق التصويت، بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقبل الخاص بالانتخابات الرئاسية، وتوفير خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية لهم، لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الدولة المصرية الجديدة.

 

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