الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة بالمنيا يشيد بمبادرة الدستور "صوتك لمصر"

الشيخ نصر الدين محمد
الشيخ نصر الدين محمد رئيس لجنة الخطاب الديني

أكد الشيخ نصر الدين محمد محمد عضو نقابة قراء مصر ورئيس لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة لجنوب المنيا أنه على كل من له حق أن يدلي بصوته يجب النزول للانتخابات، تأكيدًا لقوله تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (من لا يشكر الناس لايشكرني).

وأضاف أن الرئيس السيسي أول من طبق الإيجابية ونزل وانحاز للمواطن المصري كان من الممكن أن يقول: “أنا وزير دفاع وليس لي شأن بكم ولكن روح الوطنية والفدائية خير أجناد الأرض جند مصر استطاع أن يبعث فينا وفي ربوع مصر الأمن والأمان وما لم يحدث من سابقيه أبدا من تأسيس دولة حديثة قائمة علي سيادة القانون وحماية الشعب المصري بأثره وفوق ذلك أستضافت مصر مواطنون يعيشون بين المصريين ولهم حقوق وواجبات فلا يمكن إلا لجاهل أن يتخاذل عن هذا القائد العظيم”. 

وطالب رئيس لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة المواطنين بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة مؤكدا إنزل وشارك وأعطي صورة حضارية عن مصر الأمن والأمان والرخاء والاستقرار ليتحقق قول ربنا سبحانه وتعالي (أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين).

القس مدحت سامي راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بملوي
القس مدحت سامي راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بملوي
المنيا مبادرة صوتك لمصر رئيس لجنة الخطاب الديني بيت العائلة المصرية بالمنيا الانتخابات الرئاسية

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