ناهد السباعي في رثاء والدتها: "وداعا الفريدة.. وداعا للهانم"

رثت الفنانة ناهد السباعي والدتها المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي بكلمات مؤثرة.

وكتبت السباعي عبر حسابها على فيسبوك: “وداعًا الفريدة وداعًا للهانم كنتي خير خلف لخير سلف. سيبتيني لوحدي قوي يا ماما مفيش حاجة ليها معني من غيرك انت عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي”.

وتابعت: “اللهم اغفر لامي وارحمها انا لله وانا اليه راجعون، سيقام عزاء أمي وصاحبه عمري كله ناهد فريد شوقى".

وكانت ناهد السباعي قد غابت أمس عن جنازة والدتها المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي بسبب تواجدها فى لبنان من أجل تصوير مسلسلها الجديد "نقطة سوداء" مع الفنان أحمد فهمى، ولم تستطع حجز طائرة للوصول قبل الجنازة.