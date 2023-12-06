الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اقتراب انتهاء إزالة سوق الساحل جنوب العاصمة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بقيادة اللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، وسناء محمود سكرتير عام الحي، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالحي، والمنطقة الجنوبية باستكمال أعمال إزالة التعارضات لطريق محور الحضارات بكورنيش النيل  طبقا للجدول الزمني المقرر  للانتهاء من الاعمال، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى وتعليمات اللواء محافظ القاهرة.  

وأسفرت أعمال الإزالة اليوم عن إزالة 4 شون من إجمالي ما تم تنفيذه بإزالة 20 شونة ومتبقى 3 شون ومحل وجاري استكمال أعمال الإزالة.

نقل تجار سوق الساحل الى سوق العبور 

ووجه اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، في وقت سابق المركز التكنولوجي بالحي بتسريع إجراءات إصدار خطابات نقل سوق الساحل إلى سوق العبور وتسليمها للتجار.

وأوضح السعيد أنه تم التسليم إلى التجار بسوق العبور ضمن خطة الحي الخاصة بأعمال تطوير الكورنيش وامتداد محور الحضارات.

وأشار رئيس الحي إلى أن معدل العمل يسير بخطوات ومعدلات ثابتة دون أي معوقات، ويتم تكثيف الأعمال التطويرية بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

استكمال أعمال إزالة مبنى حي دار السلام ضمن أعمال محور الحضارة

وكانت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، تفقدا استكمال أعمال إزالة  مبنى حي دار السلام حسب المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كل التعارضات الخاصة.

وجاءت الجولة لمتابعة سير الأعمال بالمشروع، والتأكد من سيره طبقا لتوجيهات محافظ القاهرة الخاصة بالمضي قدما بمشروع امتداد محور الحضارة طبقا للتوجيهات الرئاسية.

وأشار رئيس حي مصر القديمة إلى أن ذلك جاء بهدف تحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة، وإعادة المظهر الحضاري والجمالي لها، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.

ازالة سوق الساحل سوق الساحل سوق العبور المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

إزالة عقار للخطورة الداهمة بحى طره جنوب محافظة القاهرة

محافظة القاهرة: قرب انتهاء أعمال تطوير كوبرى العاشر بحى مصر القديمة

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. قنابل موقوتة تحيى ذكريات الحرب العالمية الثانية.. مخاوف من آلاف الذخائر غير المنفجرة فى غزة

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين