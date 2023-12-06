اقتراب انتهاء إزالة سوق الساحل جنوب العاصمة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بقيادة اللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، وسناء محمود سكرتير عام الحي، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالحي، والمنطقة الجنوبية باستكمال أعمال إزالة التعارضات لطريق محور الحضارات بكورنيش النيل طبقا للجدول الزمني المقرر للانتهاء من الاعمال، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى وتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وأسفرت أعمال الإزالة اليوم عن إزالة 4 شون من إجمالي ما تم تنفيذه بإزالة 20 شونة ومتبقى 3 شون ومحل وجاري استكمال أعمال الإزالة.

نقل تجار سوق الساحل الى سوق العبور

ووجه اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، في وقت سابق المركز التكنولوجي بالحي بتسريع إجراءات إصدار خطابات نقل سوق الساحل إلى سوق العبور وتسليمها للتجار.

وأوضح السعيد أنه تم التسليم إلى التجار بسوق العبور ضمن خطة الحي الخاصة بأعمال تطوير الكورنيش وامتداد محور الحضارات.

وأشار رئيس الحي إلى أن معدل العمل يسير بخطوات ومعدلات ثابتة دون أي معوقات، ويتم تكثيف الأعمال التطويرية بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

استكمال أعمال إزالة مبنى حي دار السلام ضمن أعمال محور الحضارة

وكانت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، تفقدا استكمال أعمال إزالة مبنى حي دار السلام حسب المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كل التعارضات الخاصة.

وجاءت الجولة لمتابعة سير الأعمال بالمشروع، والتأكد من سيره طبقا لتوجيهات محافظ القاهرة الخاصة بالمضي قدما بمشروع امتداد محور الحضارة طبقا للتوجيهات الرئاسية.

وأشار رئيس حي مصر القديمة إلى أن ذلك جاء بهدف تحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة، وإعادة المظهر الحضاري والجمالي لها، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.