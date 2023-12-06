الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

مستوطنات غلاف غزة
مستوطنات غلاف غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بسماع صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر. 

القاهرة الإخبارية صفارات الإنذار مستوطنات غلاف غزة غزة

مواد متعلقة

تضامن الأقصر: الصيادون الحاصلون على مراكب "بر أمان" يُتاح لهم التأمين الصحي الشامل

بطل العالم في رفع الأثقال: نحتاج المزيد من الدعم.. وبدأت اللعبة في الخامسة عشرة

القاهرة الإخبارية: وصول 19 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج فى مصر

تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة الكبرى اليوم الأربعاء

الاحتلال يصيب شابا فلسطينيا بالرصاص ويعتقل آخرين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

السفير رخا أحمد يكشف أهمية زيارة وزير الخارجية لواشنطن فى هذا التوقيت

حكومة الاحتلال: قصفنا بنى تحتية لحزب الله فى لبنان

فصائل فلسطينية: قصفنا آلية عسكرية إسرائيلية بمحور التقدم شرق غزة

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. قنابل موقوتة تحيى ذكريات الحرب العالمية الثانية.. مخاوف من آلاف الذخائر غير المنفجرة فى غزة

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين