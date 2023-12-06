الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أستاذ مناخ: مصر انتزعت موافقة العالم على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول النامية

الدكتور عبد المسيح
الدكتور عبد المسيح سمعان

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، أن مصر انتزعت موافقة العالم على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول النامية، موضحًا أنه منذ اتفاق باريس 2015 كان هناك تعهد من الدول المتقدمة بدفع 100 مليار دولار للدول النامية لمواجهة مشكلات تغير المناخ والتكيف معها، ولكن ما تم دفعه كان قليلا جدا ولم يتم على الشكل المطلوب.

وأضاف سمعان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن cop27 والذي انقعد في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، وبفضل المفاوضات والدبلوماسية المصرية الرائعة، استطاع أن ينتزع موافقة العالم على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول النامية.

تغير المناخ المناخ وزيرة البيئة اكسترا نيوز صندوق الخسائر

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