البابا ثيودروس يحتفل بعيد القديس سابا في الإسكندرية

وصل بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس إلى الإسكندرية بعد زيارته الرعائية إلى بوروندي.

المشاركون بالحضور في القداس الإلهي بمناسبة عيد القديس سابا

وبمناسبة عيد القديس سابا شفيع الدير البطريركي التاريخي ترأس غبطته القداس الإلهي البطريكي، بمشاركة المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو (بور سعيد) والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سابا. ومعاونة كهنة مدينة الإسكندرية.

في القداس الإلهي رفع البابا ثيودروس الأب باسيليوس بيوك كاهن كنيسة القديس ميناس في الإسماعلية إلى درجة الأرشمندريتية.

بعد القداس الإلهي استقبل البابا ثيودروس المصلين في قاعة العرش البطريركي.

تفاصيل رحلة البابا ثيؤدوروس الرعوية الاحدث إلى بوروندي بإفريقيا

وواصل مؤخرا صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس رحلته التبشيرية في جمهورية بوروندي.

حيث سافر صاحب الغبطة والوفد المرفق له إلى بلدة بوراماتا في مقاطعة بوبانزا. وهناك احتفل بالقداس الإلهي البطريركي في كنيسة القديس ألكسيوس. وبعد القداس افتتح المبنى الجديد لمركز التوجيه المهني “سوفوكليو”. يركز هذا المركز على تدريب الشباب على الفنون العملية مثل الخياطة والإسعافات الأولية لتزويدهم بالمهارات والمعارف القيمة.

وفي ختام اليوم، ترأس غبطة البطريرك خدمة صلاة الغروب الكبرى في كنيسة رقاد والدة الإله في بوجومبورا.