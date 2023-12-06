الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف السر وراء مقتل شاب على يد عامل بالدقهلية

جثة شاب
جثة شاب

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات قتل شاب في محافظة الدقهلية

تبلغ لمركز شرطة تمى الأمديد من إحدى المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص مُصاب بجرحين طعنيين وتوفى عقب وصوله.

وبسؤال والده اتهم عامل بالتعدى على نجله باستخدام «مطوة» كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قتل محافظة الدقهلية وزارة الداخلية مركز شرطة تمى الأمديد الداخلية

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