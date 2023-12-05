"الداخلية": ضبط 145 قطعة سلاح و262 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 145 قطعة سلاح نارى و262 قضية مخدرات، وتنفيذ 85913حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقالت الداخلية، فى بيان، اليوم: “في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 145 قطعة سلاح ناري بحوزة 123متهما”.