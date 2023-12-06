صوتك لمصر.. نقيب الزراعيين بأسوان يحث الشباب على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

ناشد المهندس حازم عبدالمنعم، نقيب الزراعيين بمحافظة أسوان، الشباب وجميع الأهالي بالمشاركة السياسية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية

وأضاف لـ"الدستور" أن المشاركة السياسية مهمة جدًا وتعبر عن دور الشخص فى المجتمع وتحديدًا الشباب لابد أن يكون لديه توعية سياسية ويشارك في الانتخابات لكي يبين قيمته.

وعبر قائلًا: "الشباب هم عماد الأمة لولا الشباب ما بقيت الأمة لذلك ادعو الشباب للإدلاء بصوته خلال الانتخابات الرئاسية ويعبر عن رأيه".

جهود لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية بالأدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

جدير بالذكر أن وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف جهود الجهات المختلفة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، باعتبار ذلك حق كفله الدستور وواجب وطني على كل مصري ومصرية لإبداء رأيه وصوته بكل حرية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وفي إطار ذلك أطلقت الجهات المعنية من وحدات محلية ومديريات وإدارات عدد من ندوات التوعية بذلك، بكافة مراكز ومدن المحافظة، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بعقد اجتماع موسع بالقيادات الطبيعية والشبابية.