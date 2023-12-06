الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صوتك لمصر.. شمال القاهرة تعلن الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

واصلت مناطق القاهرة الأربعة استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة، في ضوء توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وأكد الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ، أن المنطقة الشمالية استعدت من تجهيز كل اللجان والمقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري.

وأشار فوزي إلى أنه تم تجهيز 8 لجان عامة و87 لجنة فرعية و192 مقرًا انتخابيًا، مؤكدًا على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين، للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
 

توفير مقاعد داخل وخارج اللجان وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات

 

وأوضح نائب المحافظ أنه تم توفير مقاعد داخل وخارج اللجان وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مع الاستمرار برفع درجة الاستعداد لدى غرف العمليات وجميع الأجهزة التنفيذية على كل المستويات، وإلغاء الراحات طوال فترة الانتخابات الرئاسية، ودعا نائب المحافظ للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، "لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري".

وأشار فوزي إلى أن المنطقة الشمالية دائمًا تأتي فى المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات، وهذا ما أثبته أبناء ومواطنو المنطقة الشمالية فى الأعوام الماضية.

وكان أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من إعداد كل المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة، والبالغ عددهم حوالى 8236761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وأكد محافظ القاهرة على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة، للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كل أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.
وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية الاستعدادات النهائية للإنتخابات الرئاسية الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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