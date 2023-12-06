الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير برتغالية: كارلوس كيروش يقترب من الرحيل عن تدريب منتخب قطر

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب قطر، بات قريبًا من الرحيل عن تدريب «العنابي».

وذكرت صحيفة «ريكورد»، أن كل من كارلوس كيروش والاتحاد القطري لكرة القدم، يجريان مفاوضات بشأن إنهاء العقد المبرم بينهما.

ولم توضح الصحيفة، الأسباب التي دعت كيروش للرحيل عن تدريب المنتخب القطري.

ويأتي قرار كيروش بمغادرة منصبه كمدير فني لمنتخب «العنابي»، قبل نحو شهر من انطلاق نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها قطر، مطلع الشهر المقبل.

وكان كارلوس كيروش، قد تولى تدريب منتخب قطر، في شهر فبراير الماضي، خلفًا للإسباني فيليكس سانشيز، الذي رحل عن منصبه، عقب نهائيات كأس العالم 2022، حيث وقع المدرب البرتغالي عقدًا مع الاتحاد القطري، يمتد لأربع سنوات، بهدف قيادة الفريق نحو بلوغ كأس العالم 2026.

وقاد كيروش، منتخب قطر، للفوز في مباراتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، على كل من أفغانستان (8-1)، والهند (3-0).

ومن جانبه، أكدت صحيفة «استاد الدوحة» أن الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني للوكرة القطري، هو الأقرب لتدريب منتخب قطر، خلفًا لكارلوس كيروش.

ويتواجد منتخب قطر، في المجموعة الأولى لكأس الأمم الآسيوية 2023، والتي تضم كل من الصين وطاجيكستان ولبنان. وطاجيكستان ولبنان.

كارلوس كيروش قطر منتخب قطر الاتحاد القطري لكرة القدم كأس الأمم الآسيوية كأس الأمم الآسيوية 2023

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