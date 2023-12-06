الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئاسة الفلسطينية: لا خيار أمام إسرائيل وأمريكا سوى إنهاء الاحتلال

نبيل أبوردينة
نبيل أبوردينة

حذر نبيل أبوردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، من تصعيد الاحتلال عدوانه الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان المتواصل قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وفقًا لفضاية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد، في بيان، أنه في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل مجازر يومية بحق المواطنيين في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون جرائمهم اليومية في الضفة، والمتمثلة في استمرار اقتحام المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتنفيذ عمليات إعدام ميدانية، كان آخرها في بلدة طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وما تشهده مدينة نابلس من اقتحام في هذه الأثناء.

العدوان لن يحقق السلام والأمن لأحد

وحمّل الناطق باسم الرئاسة الإدارة الأمريكية المسئولية عن هذا التصعيد، وطالبها بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها وحربها ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مجددًا التأكيد على أنه ليس هناك خيار آخر لإسرائيل والإدارة الأمريكية سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، لأن هذا العدوان لن يحقق السلام والأمن لأحد.

الرئاسة الفلسطينية فلسطين الضفة الغربية قطاع غزة

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