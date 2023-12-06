الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة سرقت 17 بابًا حديديًا للمقابر في الزقازيق

ضبط عصابة
ضبط عصابة

تمكن القطاع العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط عصابة تسرق أبواب المقابر الحديدية في الزقازيق.
 

وتبين سرقة 17 بوابة حديدية خاصة "بمقابر" إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بحوزتهما سلاح أبيض"سنجة"، عدد من الأقفال الحديدية "مكسورة"، مجموعة من الأدوات المستخدمة في ارتكاب نشاطهم الإجرامي، دراجة نارية "تروسيكل".

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة عدد 4 بوابات حديدية أخرى خاصة بالمقابر بإحدى القرى، كما تم بإرشادهم ضبط البوابات المشار إليها لدى عميلهم " سئ النية" عامل خردة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قطاع العام ضبط عصابة الزقازيق المقابر الحديدية

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