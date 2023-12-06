الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"التنسيق الحضاري" يدرج اسم المخرج يحيى العلمي ضمن مشروع "عاش هنا"

المخرج يحيى العلمي
المخرج يحيى العلمي

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم المخرج يحيى العلمي، ضمن مشروع "عاش هنا"، حيث وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذى يقع في 90 شارع محيي الدين أبو العز - الدقي - الجيزة.  

وكانت وزارة الثقافة أطلقت مشروع "عاش هنا" ضمن سلسلة "ذاكرة المدينة"، ويوليها الجهاز اهتمامًا خاصًا للتعريف بالمدن المصرية والشخصيات الرائدة؛ بهدف تخليد وتوثيق المباني والأماكن التي عاش بها كبار الشخصيات المؤثرة في المجتمع.

نبذة عن يحيى العلمي 

يحيى العلمي؛ مخرج تلفزيوني وسينمائي، ولد بالزقازيق، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس فى 1962.

حصل على دورات تدريبية فى الإخراج التليفزيوني فى ألمانيا وبريطانيا فى الستينيات، كما حصل على دبلوم التليفزيون من لندن فى 1971، وقدم أول أعماله التليفزيونية عام 1970 وهو مسلسل أشجان، وتدرج فى المناصب الإدارية بالتليفزيون حيث تولى إدارة استوديو (5)، كما عمل نائبا لرئيس قطاع الإنتاج، ثم تولى رئاسته على مدى أربع سنوات ونصف، وعمل أيضا بالتدريس أستاذا غير متفرغ فى معهد السينما ومعهد الفنون المسرحية، وآخر منصب تولاه رئيس الإنتاج الدرامي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

مشروع "عاش هنا"


يهدف "عاش هنا" إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، وتتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.

 

ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـ QR، والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، ما يُساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الجمهورية.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المخرج يحيى العلمى مشروع عاش هنا عاش هنا وزارة الثقافة ذاكرة المدين

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