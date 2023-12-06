الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 16 شخصًا في انقلاب سيارة "ميكروباص" بالأقصر (صور)

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي عند حدود محافظة الأقصر، صباح اليوم الإربعاء، مما أسفر عن إصابة 16 شخصًا.

تفاصيل الواقعة 


وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي تحديدًا عند قرية النمسا التابعة لمركز إسنا التابع للمحافظة، مما أسفر عن أصابة 16 شخصًا، وعلى تم الدفع  بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

ودفعت مرافق الأسعاف بمحافظتى الأقصر وأسوان بعدد 16 سيارة اسعاف، وذلك لنقل المصابين الي مستشفي اسنا لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

وفى سياق آخر كان قد شارك وفد من  طلاب ذوى الهمم من جامعة الأقصر، برعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، فى اللقاء السنوى للأشخاص ذوي الإعاقة،  بارالمبياد الجامعات المصرية للعام الأكاديمي 2023/2024،  بمدينة أبو قير،  بالإسكندرية  تحت عنوان نحن الحياة.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة؛  وتزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية.

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
الطريق الصحراوي محافظة الأقصر انقلاب سيارة ميكروباص اصابة 16 شخص مستشفى اسنا

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