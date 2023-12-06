شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب بالقاهرة الكبرى وعلى الطرق الزراعية والسريعة

شهدت القاهرة الكبرى شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، ومؤثرة على الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والطرق الزراعية، بدأت من الصباح الباكر، ومتوقع أن تتلاشى مع تقدم ساعات النهار تدريجيًا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، طقسًا لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حارًا على جنوب البلاد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانًا من (4 إلى 8 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.