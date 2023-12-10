"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

وجهت وزارة الصحة والسكان نداءً للمواطنين من المصابين ببعض الأمراض المزمنة، لإجراء فحص دوري.

وقالت وزارة الصحة، في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك” إنه من الضروري لمرضى السكر والكلى والضغط إجراء فحص دم وبول كل 3 شهور للاطمئنان على صحتهم.

يأتي ذلك ضمن حملة 100 يوم صحة، تحت شعار “انزل اكشف واطمن على صحتك بالمجان”.

وحددت وزارة الصحة مواعيد إجراء الفحص كل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساءً، والحملة موجودة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335.