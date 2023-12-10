الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

وجهت وزارة الصحة والسكان نداءً للمواطنين من المصابين ببعض الأمراض المزمنة، لإجراء فحص دوري.  

وقالت وزارة الصحة، في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك” إنه من الضروري لمرضى السكر والكلى والضغط إجراء فحص دم وبول كل 3 شهور للاطمئنان على صحتهم.

يأتي ذلك ضمن حملة 100 يوم صحة، تحت شعار “انزل اكشف واطمن على صحتك بالمجان”.

وحددت وزارة الصحة مواعيد إجراء الفحص كل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساءً، والحملة موجودة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335.

 

وزارة الصحة أمراض مزمنة الضغط فحص دورى

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

حقيقة تعرض مصر لعاصفة تنين خلال ساعات (فيديو)

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 فى مصر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم مخيم عايدة فى مدينة بيت لحم بالضفة (فيديو)

سعر الدولار اليوم الأحد 10-12-2023 فى البنوك المصرية 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى خان يونس

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب