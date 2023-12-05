"مستريح اللبن" يكشف كيفية استيلائه على 4.35 مليون جنيه من الأهالي

أدلى مستريح تجارة الأدوية والألبان بالغربية باعترافات تفصيلية ومثيرة عقب القبض عليه لاستيلائه على 4 ملايين و350 ألف جنيه من الأهالي بدعوى توظيفها، لتقرر جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قال المتهم أمام جهات التحقيق إن خريج جامعة وحاصل على درجة الليسانس من أحد الكليات وأنه قرر استغلال علمه في النصب على المواطنين بدلا من أن يقوم بعمل نافع.

وكشف المتهم أنه أوهم أهالي مدينة طنطا بقدرته على تحقيق أرباح لهم بدون أدنى تعب وتحقيق مكاسب مادية لهم من خلال الحصول على أموال منهم لتوظيفها في مجال الأدوات الطبية والألبان.

وشدد المتهم على أنه نجح في جمع أكثر من 4 ملايين جنيه من 7 مواطنين، مقابل أن يدفع لهم نسب شهرية، واستطرد قائلا لم أدفع لهم النسبة المقررة وقررت الاستيلاء على الأموال، حتى ألقي القبض عليه.