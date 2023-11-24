الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"هديكم فوايد أعلي من البنوك".. اعترافات مستريح البحيرة

مستريح
مستريح

“قولتلهم هتاخدوا فوايد أعلي من البنوك”.. بهذة الكلمات اعترف مستريح البحيرة باستيلائه علي أموال المواطنين والنصب عليهم بزعم توظيف أموالهم داخل شركته. 

واقر المتهم خلال التحقيقات، أنه جمع أموال طائله من النصب علي المواطنين بزعم توظيف أموالهم وإعطائهم أرباح أعلي من البنوك. 

البداية عندما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين، مقيمين بمحافظة البحيرة بتضررهم من صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة البحيرة لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته "طبنجة – خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار".

وبمواجهته أقرَّ بممارسة ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مستريح البحيرة النصب علي المواطنين توظيف أموال فوائد أعلي من البنوك شركة أغذية

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