الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو خليل: المصريون يتأهبون للانتخابات الرئاسية.. والعالم يترقب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه خلال أيام قليلة، يتجه المصريون في الداخل إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية ليقود البلاد لـ 6 سنوات مقبلة، لكنهم لن يذهبوا وحدهم فعيون العالم ترصد ما سيسفر عنه هذا الاقتراع.

وشدد الإعلامي عمرو خليل، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، “على أن المصريون بالداخل يتأهبون لانطلاق عملية التصويت في الانتخابات التي يتنافس فيها 4 مرشحين، وهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، وحازم عمر، وعبد السند يمامة”.

وأوضح أن مصر على قدمين ثابتين للحافظ على استقرارها واستقرار المنطقة بأثرها ودورها واقع تاريخي، مشددًا على أن هناك ملفات كبيرة وعديدة ستواجه رئيس مصر القادم، مضيفًا إن الانتخابات الرئاسية تشهد منافسة تعددية على منصب رفيع.

القاهرة الإخبارية صناديق الاقتراع الانتخابات عبد الفتاح السيسي فريد زهران حازم عمر عبد السند يمامة

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