نتنياهو: إعادة المحتجزين أولوية لنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إننا التقينا أبناء عائلات المحتجزين، وأقول للجميع إن إعادة المحتجزين هي أولوية لنا.

وأضاف نتنياهو، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا استعدنا 110 من المحتجزين ونواصل الضربات في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يحاصر جباليا وخان يونس ولا يوجد مكان لا نستطيع الوصول إليه، وجنودنا يقاتلون وجهًا لوجه.

وأوضح نتنياهو، أن هناك ثمنًا كبيرًا ندفعه من خلال خسارة جنودنا في هذه الحرب، ولكني أقول لعائلات الجنود القتلى إننا نحارب معًا وسنحسم الأمر ونقضي على حماس ونستعيد المحتجزين.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح والجيش الإسرائيلي هو وحده من يستطيع تحقيق ذلك وليس قوات دولية.

وأشار نتنياهو، إلى أن الطريق الوحيد لإنهاء الحرب هو أن نضرب حماس ضربة ساحقة وأدعو العالم للوقوف معنا لتحقيق هذا الهدف.