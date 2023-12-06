الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما هى أبزر صلاحيات ومهام رئيس مصر القادم وفقا للدستور؟.. عمرو خليل يُجيب

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

استعرض الإعلامي عمرو خليل، أبرز مهام وصلاحيات الرئيس المصري وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أن المواد الدستورية المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية تعكس بشكل كبير أهمية انتخابات الرئاسة، حيث يكون من بينها رعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وذلك خلال مدة رئاسته لفترة 6 سنوات.

وقال الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنه بناء على  المواد من 145حتى 157 من الدستور، فإن مهام رئيس الجمهورية المصري، باعتباره رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، على أن يلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين بها، كما أن من مهام الرئيس المصري التي حددها الدستور، تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وإعفاء الحكومة وإجراء تعديلات وزاريًا ووضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع رئيس الوزراء والإشراف على تنفيذها.

وذكر أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، كما يحق له إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة البرلمان أيضًا.

وأشار إلى أنه لرئيس الجمهورية أيضًا بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية الحق في دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وللرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بقوانين وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها وإبداء الرأي فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب أي مهنة حرة أو عملًا تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا ولا أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو شركات القطاع العام، كما يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.

القاهرة الإخبارية صلاحيات الرئيس المصري رئيس الجمهورية انتخابات الرئاسة من مصر القائد الأعلى للقوات المسلحة

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