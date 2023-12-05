الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انقسام ينذر بانفجار في الداخل الإسرائيلي.. عادل حمودة يوضح

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يدك قطاع غزة وينتقل من الشمال للجنوب ومن الوسط للجنوب، وفي نفس الوقت لا يستجيب لنداءات أهالي المحتجزين.

 

وأضاف “حمودة”، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن سلطات الاحتلال لم تلتقِ أهالي المحتجزين وتم إحراج نتنياهو في المؤتمر الصحفي الأخير، مؤكدًا أن هناك خلاف واضح بين السياسيين والعسكريين في إسرائيل.

 

وتابع: "لوحظ أن نتنياهو في كل المؤتمرات الصحفية يستخدم لفظة أنا كثيرا ولا يقترب من دور الجنرالات، وهو ما جعل وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي جالانت يخرج في مؤتمر صحفي منفردا ورفض طلب نتنياهو بالظهور معا في مؤتمر صحفي، وبالتالي، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي مختلف مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وهو أعلى سلطة تنفيذية وصاحب القرار الأول والأخير، وهو موقف يجب وضعه في الحسبان".

 

وواصل: "وزير الدفاع السابق ووزير الاقتصاد لديهما موقف ضد نتنياهو، أما رئيس المعارضة فإنه يطالب باستقالته وقال إنه فقد ثقة الجيش والأجهزة الأمنية".
 

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المحتجزين نتنياهو الخلاف بين نتنياهو وجالانت

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