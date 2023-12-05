جمال التهامى: الانتخابات الرئاسية الحالية دليل سير مصر على طريق الديمقراطية

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الأحزاب كان لها دور كبير في الحوار الوطني، حيث تمت مناقشة الكثير من القضايا المجتمعية بشكل دقيق علمي، مشيرًا إلى أن الأحزاب تستطيع أن تستشف الرأي العام تجاه الموضوعات المختلفة.

طريق الديمقراطية

وأكد المستشار جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن وجود 3 مرشحين من أحزاب مختلفة في مصر خير دليل على أن مصر تسير على طريق الديمقراطية، حيث هناك حرية واضحة في مصر في الترشح للانتخابات الرئاسية أو الحرية في التصويت.

وأضاف في حديثه، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصت كل الحرص على توفير مساحة إعلامية متساوية للمرشحين الثلاثة من أجل عرض البرنامج الانتخابي بكل حيادية ودقة ونزاهة لكل مرشح، وذلك حتى يتعرف المواطنون على البرامج الانتخابية للمرشحين الثلاثة لتسهيل الأمر عليهم في التصويت.

وأشار إلى أن الشعب المصري هو صاحب الكلمة النهائية في اختيار المصير المصري القادم، حيث بكلمة الشعب سيتم تحديد من هو رئيس مصر المستقبلي، لذا على المصريين الحرص كل الحرص على الذهاب للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.