الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هشام سعيد نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية ووهبان عميدًا لكلية الدراسات الاقتصادية

قرارات التعيين بجامعة
قرارات التعيين بجامعة الإسكندرية

هنأ د.عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، د.أحمد محمد وهبان بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميدًا لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، متمنيًا له التوفيق والاستمرار في بذل الجهد للارتقاء بمستوى الكلية، مؤكدًا تقديم كل الدعم والمساندة له لنجاحه في أداء مهمته.

كما هنأ رئيس جامعة الإسكندرية، د.هشام سعيد، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، متمنيًا له التوفيق والسداد.

الدكتور أحمد وهران 

الدكتور أحمد وهبان، عضو لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للجامعات منذ عام 2020، كما أنه عضو بهيئة المحكمين بمجلة السياسة الدولية التى يصدرها مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وعضو بهيئة تحرير المجلة الدولية للسياسات العامة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وحصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية من المجلس الأعلى للثقافة عام 2001، وله العديد من الأبحاث المنشورة، والمؤلفات العلمية في مجال تخصصه.

والدكتور هشام سعيد، تخرج فى كلية العلوم 1988 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعين معيدًا بمعهد الدراسات العليا والبحوث فى 1989، وحصل على درجتى الماجستير والدكتوراه وتدرج فى المناصب الأكاديمية بالمعهد حتى وصل إلى منصب عميد المعهد فى 2021، خلال مسيرته الأكاديمية قام بالعديد من الزيارات والمهام العلمية لجامعات أوربية، وشارك في العديد من الدورات التدريبية والكورسات المعروفة بدراسات ما بعد الخبرة والتى ينظمها معهد الدراسات العليا والبحوث.

كما حصل على 3 براءات اختراع من أكاديمية البحث العلمي، وشارك في عدة مشاريع بحثية ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وله العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة.

جامعة الإسكندرية كلية الدراسات الإقتصادية شئون الدراسات العليا والبحوث العلوم السياسية رئيس جامعة الاسكندرية

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