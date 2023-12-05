ضبط متهم بفك شفرات القنوات الفضائية وإعادة بثها بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، كما أنه يدير العديد من السيرفرات التى تدعم أجهزة القرصنة، وإدارته لقنوات رقمية تروج لنشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمحل المشار إليه وتم ضبط ( عدد 10 أجهزة "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص- وحدة معالجة مركزية محمل عليها "سيرفرات تقديم الخدمة للعملاء، ملفات برامج وسوفت وير خاص بفك الشفرات للقنوات الفضائية"- هاتف محمول يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه ).

بمواجهته أقر بأنه مالك المحل وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.