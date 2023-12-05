الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المستشار محمود فوزى يثمن مساهمة الإعلام الإيجابية فى توعية المواطنين بممارسة حقوقهم الانتخابية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ثمن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، دور الإعلام المؤثر على المشهد، ومساهمتهم الإيجابية في توعية المواطنين بممارسة حقوقهم الانتخابية.

جاء ذلك خلال استقبال الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من الإعلاميين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مرحبًا بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنا دور الإعلام المؤثر على المشهد، ودورهم في المساهمة الإيجابية في توعية المواطنين بممارسة حقوقهم الانتخابية.

وأشار إلى أن الدور الإعلامي في الانتخابات مهم جدا في نقل الحقائق وتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مشيدا بالانتخابات الرئاسية بالخارج وبمشاركة أبناء مصر بالخارج في حرصهم على الإدلاء بصوتها في الانتخابات، انطلاقا من دورهم الوطني تجاه بلدهم.

من جانبهم، أجمع أعضاء الوفد على أن هناك اصطفافا كبيرا خلف القيادة السياسية في المواقف الوطنية التي انتهجتها خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وأكدوا أنهم يبذلون كل الجهد لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وأنه السبيل لحفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، فضلا عن استمرارهم في عرض إنجازات القيادة السياسية.

وأشادوا بتواصل الحملة الرسمية مع كل الفئات المختلفة، وأنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن الجميع مطمئن في ظل وطن هادئ في منطقة تشهد صراعا كبيرا، ورغم كل ذلك حرص المرشح الرئاسي على تحقيق إنجازات ومبادرات على كافة المستويات وهذا ما يراه المواطنون.

الحملة الإنتخابية مقر الحملة الاعلام توعية المواطنين الانتخابات

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