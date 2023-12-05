الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: التحالف الوطنى حقق الكثير من الإنجازات خلال وقت قصير للغاية

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قالت آلاء برانية، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة يعتبران القوى الناعمة لمصر، حيث يعزز هذا التحالف من السياسة الخارجية للدولة المصرية، هذا علاوة عن المساعدات المالية والطبية للمواطنين الأولى بالرعاية.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 

وأكدت آلاء برانية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل على تحقيق الاستدامة، كما أنه يتقدم بكل أوجه الدعم للفئات المصرية التي تحتاج إلى الدعم والرعاية بمختلف المحافظات والقرى التي عانت من التهميش لسنوات.

وتابعت: "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حقق الكثير من الإنجازات خلال وقت قصير للغاية، حيث تم إطلاق الكثير من القوافل لتقديم الخدمات للمواطنين مثل قافلة ستر وعافية، ومبادرة كتف بكتف التي استهدفت توزيع 4 ملايين كرتونة غذاء للمواطنين في شهر رمضان الماضي".

أعمال التحالف الوطني 

واستطردت: "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده غير مقتصرة على الداخل المصري، حيث كان للتحالف الكثير من الجهود في الأزمات الخارجية مثل الدعم الذي تم تقديمه للشعب الفلسطيني في حربه الحالية، هذا علاوة عن الدعم الذي تم تقديمه للأشقاء في ليبيا والسودان من قبل".

ألاء برانية اكسترا نيوز المصري للفكر والدراسات التحالف الوطني جهود التحالف الوطني

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