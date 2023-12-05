قبل الصمت الانتخابي.. مواجهة نارية بين المرشحين الرئاسيين مع "قصواء الخلالي" الليلة

تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي، اليوم، في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، حلقة استثنائية تجمع بين المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 وحملاتهم الانتخابية، وذلك قبل يومين من الصمت الانتخابي وفي آخر فرصة لهم للتواصل مع الناخبين، وسيجيب المرشحون على أسئلة ومخاوف المواطنين وسيقدمون رسائلهم الأخيرة لحثهم على التصويت لهم.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع بين المرشحين الثلاثة حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة، بالإضافة إلى رئيس حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، وذلك بعد أن استضافتهم الإعلامية قصواء الخلالي في حوارات منفصلة على الهواء مباشرة بعد بدء الحملات الدعائية.

وتنتهي الحملات الانتخابية ويبدأ الصمت الانتخابي منتصف ليلة الجمعة 8 ديسمبر 2023، ويستمر لمدة يومين قبل أن يبدأ الاقتراع في الأحد 10 ديسمبر 2023 ويستمر لثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءا.

وتتولى اللجان العامة عملية الفرز والإعلان عن الحصر العددي للأصوات يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وتستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة يوم الخميس 14 ديسمبر 2023، وتقوم بالفصل فيها يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023، وتعلن عن نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 وتنشرها في الجريدة الرسمية.