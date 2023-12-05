الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كاتب إماراتى يكشف لـ"الدستور" أبرز ملفات الرئيس الروسى خلال زيارته لأبوظبى غدًا

العوضي النمر
العوضي النمر

علق الكاتب الإماراتي العوضي النمر، علي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة أبوظبي ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وأكد النمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن زيارة الرئيس بوتين، غدا الأربعاء، تأتي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة، بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، لذلك تعتبر المفاوضات بين البلدين مفيدة للغاية، بل ونعتبرها في غاية الأهمية.

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وأوضح النمر أن التعاون والتشاور والتنسيق بين دولة الإمارات وروسيا متواصل بشكل دائم، ويكفي القول إن تلك الزيارة تعتبر الثانية عشرة للرئيس الروسي إلى الإمارات خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلي التنسيق الدائم بين البلدين بما يخدم المنطقة وشعوبها، سواء في تعزيز العلاقات بين البلدين، أو بحث قضايا إقليمية من بينها الحرب بين إسرائيل وحماس، أو التطرق إلى موضوع الطاقة وإنتاج النفط، في إطار عمل تحالف أوبك الذي انضمت إليه روسيا، والتعاون في سوق النفط.

روسيا والإمارات لديهما الكثير لتقديمه في مجال التكنولوجيا والاستثمار

وأضاف النمر، كما سيتم البحث في عدد من القضايا الإقليمية والشئون الدولية، خاصة أن لدى روسيا والإمارات الكثير مما تستطيع تقديمه لبعضهما فيما يتعلق بالتبادل التكنولوجي والاستثماري، وستساعد زيارة الرئيس الروسي في الحفاظ على الاتصالات التجارية المكثفة في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وتطوير شراكات في مجالات التجارة والصناعة والسياحة، وحتى في ميدان متخصص مثل تدريب رواد الفضاء، حيث شهدت الفترة الماضية تعاونا لا حدود لها بين البلدين في هذا المجال.

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روسيا والإمارات سيعملان علي وقف الحرب في غزة

اعتبر النمر أن ملف الحرب في غزة من أهم الملفات التي سيتم تناولها خلال لقاء الزعيمين، حيث يسعى الطرفان إلي العمل على وقف الحرب التي ذهب ضحيتها آلاف المدنيين من الشعب الفلسطيني، وسيكون هناك تنسيق في ذلك مع السعودية المحطة الثانية لزيارة بوتين إلي المنطقة.

الرئيس الروسي ابوظبى الشيخ محمد بن زايد الإمارات قطاع غزة

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