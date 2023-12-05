السعيد تبحث الاستثمار في الهيدروجين الأخضر ومراكز البيانات الخضراء مع شركة هانيويل

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية داريوس أدامشيك، المدير التنفيذي لشركة هانيويل، لمناقشة سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية في مصر.

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28

جاء ذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور كلا الدكتور منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، أنانت ماهيشواري، المدير التنفيذي للمناطق العالمية ذات النمو المرتفع، بشركة هانيويل، محمد محسن، المدير التنفيذي لشركة هانيويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خالد هاشم رئيس منطقة شمال أفريقيا شركة هانيويل، مريم محمود، باحث اقتصادي اول، بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص



وخلال اللقاء، أكدت السعيد، حرص الدولة المصرية على التعاون مع القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثمارية للدولة المصرية، في جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى الاقتصاد، وتعظيم العائد من الأصول، حيث تستهدف الدولة إطلاق شراكات فعّالة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره كقاطرة قوية للنمو، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أهمية الاستثمار في مجالات كفاءة الطاقة والتدريب ورفع الكفاءة، والعمل على تنفيذ هذه الاستثمارات بطرق مبتكرة وحديثة.

التعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر

وخلال اللقاء، تم مناقشة آليات التعاون المستقبلي للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات الخضراء، والمجالات ذات الأولوية في مصر، كما استعرض ممثلي شركة هانيويل أهم المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر.

كانت الدكتورة هالة السعيد قد التقت فى وقت سابق مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة فورتسكيو للطاقة الخضراء ومعتز قنديل الرئيس الإقليمي لشركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة الخضراء.