الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مليار دولار استثمارات.. شراكة مصرية إماراتية لإنشاء مصنع للألومنيوم بالعين السخنة

شركة مصر للألومنيوم
شركة مصر للألومنيوم

كشف مصدر مسؤل عن مفاوضات الحكومة المصرية مع مستثمرين اماراتيين من أجل الاستحواذ على 30 ٪ من أسهم شركة مصر للألومنيوم احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن النسبة 30 ٪ مقابل حوالي 300 مليون دولار.

وأشار الي أن الجانب الإماراتي سيدخل في شراكة مع الحكومة المصرية من أجل انشاء مصنع للألومنيوم في منطقة العين السخنة وعلي الأخص منطقة شرق التفريعة باستثمارات مليار دولار.

وأوضح أنه من المقرر إنشاء شركة جديدة مصرية إماراتية حيث يمثل الجانب المصري الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومعها شركة مصر للألومنيوم وقد يدخل تحالف بنوك مصري والجانب الإماراتي  الذي سيضخ مليار دولار.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية ستبلغ حوالي 250 ألف طن من خام الألومنيوم مشيرا الي أن الهدف هو التوسع في إنتاج الألومنيوم والعمل على تنمية الاستثمارات الأجنبية في مصر وتوفير الدولار عبر زيادة الصادارات وزيادة رأس المال.

وأكد أن حصيلة مصر للألومنيوم من البيع التي ستبلغ نحو 300 مليون دولار سيتم ضخها في تأهيل شركة مصر للألومنيوم وانشاء خطوط إنتاج للجنوط السيارات والفويل وزيادة إنتاج الشركة.

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