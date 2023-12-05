الجيش اللبنانى: استشهاد عسكرى وإصابة 3 فى قصف إسرائيلى بـ"العديسة"

أعلن الجيش اللبناني، عن استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزًا عسكريًا للجيش اللبناني في منطقة العديسة جنوب لبنان؛ وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، استهدف حزب الله اللبناني، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي، بجانب قصف أطراف البلدات الحدودية في جنوب لبنان.

ويوم السبت السابق أعلن "حزب الله" اللبناني، عن استهدافه قوة إسرائيلية في مستوطنة دوفيف، الواقعة عند الحدود اللبنانية، مؤكدًا أنه حقق إصابات مباشرة نتيجة استهداف القوة الإسرائيلية.