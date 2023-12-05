الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

من المسافة صفر.. "القسام" تعلن استهدافها 10 جنود إسرائيليين بخان يونس

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تمكن عناصرها من قنص 6 جنود صهاينة ببنادق الغول القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خان يونس، موقعين بهم إصابات محققة، حسبما نقلت وكالة شهاب للأنباء.

وقالت القسام، إن عناصرها تمكنوا أيضًا، من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس، واستهداف قوة صهيونية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد حققوا فيها إصابة مباشرة.

ونقلت الوكالة عن القسام، قولها، إنها تمكنت من استهداف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خان يونس، و3 جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند صهيونيتين في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105.

القسام حماس كتائب القسام خانيونس جنود صهاينة

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