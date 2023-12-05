الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤتمر الدولي الثاني للإعلام يوصي بدعم الهوية المصرية والحفاظ عليها

المؤتمر الدولي الثاني
المؤتمر الدولي الثاني للإعلام

دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني للإعلام “LANACOM 2023” إلى تسليط  الضوء على أهمية استغلال وسائل الإعلام الحديثة لدعم الهوية المصرية والحفاظ عليها، وأهمية دعم التدريب العملي للطلاب على التسويق الرقمي لإشباع احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الثاني للإعلام (LANACOM 2023) الذي نظمته كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية تحت عنوان "الابتكار والرقمنة في اللغة والثقافة والاتصال"، على مدار يومين بحضور نخبة من خبراء الإعلام المحليين والدوليين تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة عبير رفقي، عميدة الكلية.

كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية والأبحاث في مجالي اللغة والاعلام لمواكبة احتياجات سوق العمل، وضرورة التركيز على المحاور الحديثة في الاعلام الرقمي والتي تشمل دمج الصحافة مع الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى مبتكر مثل الأخبار المقدمة عن طريق الواقع الافتراضي أو المعزز، والعمل على الربط بين مفهوم الإعلام الرقمي وحقوق الانسان.

وأوصى المشاركون بالتركيز على دراسة دور اللغة والاعلام في إبراز الاحداث الاجتماعية المستجدة بدلا من دراسة الاحداث الاجتماعية النمطية، وأهمية دراسة التنوع الثقافي ودور الاعلام في نشر ثقافة قبول هذا التنوع، وضرورة تشجيع الطلاب على استغلال التكنولوجيا الحديثة لادخار الوقت وتركيز الجهد على الابتكار، مما سيساعد على مواكبة متطلبات سوق العمل الذي يعتمد على التكنولوجيا كعنصر أساسي.

وأكد المشاركون أهمية التركيز البحوث الطلابية على دراسة اتجاهات الرأي العام ونسب المشاهدة وغيرها، وأهمية تدريب الطلاب على استخدام احدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الترجمة والدعايا والإعلان ومجال الاخبار، وضرورة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتأكيد على النزاهة العلمية.

كما أوصى المشاركون بأهمية إتاحة قانون تداول المعلومات  للإعلام والصحافة؛ لأنه من حق المواطنين أن يعرفوا ما يحدث فى مجتمعهم، والاحتياج لتحديث المناهج العلمية في الاكاديمية لتتواكب مع المجال الرقمى، وأهمية إعادة اختبار مفاهيم الصور الذهنية عن الإعلام الغربى من حيث مفاهيم السلام والحرية.

شهد المؤتمر حضور نخبة من أستاذة ورواد الإعلام في مصر ومن بينهم الدكتور سامي عبدالعزيز، والدكتور سامي الشريف، والدكتور سامي طايع، والدكتور حسن عماد، والدكتورة عزة هيكل، والدكتورة نائلة عمارة والدكتورة هبه شاهين، والدكتورة أندريا ماير، والدكتور محمد النشار، إضافة إلى حضور عدد من الإعلاميين وخبراء الصناعة؛ الإعلامي مصطفي شردي، والصحفي خالد البرماوي، والخبير أحمد عصمت، والخبير هشام حامد وغيرهم.

المؤتمر الدولي الثاني للإعلام وسائل الاعلام دعم الهوية المصرية التسويق الرقمي التدريب العملي

مواد متعلقة

بمشاركة نخبة من الخبراء.. افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للإعلام بالأكاديمية العربية

النائب العام يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. أول تعليق من "المصرية للاتصالات" على تعطل خدمات الإنترنت ببعض المناطق

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل| ارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال الإسرائيلى إلى 80 منذ بدء العملية البرية

العاهل الأردنى: على العالم رفض أى محاولة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين قسرًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة