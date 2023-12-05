المؤتمر الدولي الثاني للإعلام يوصي بدعم الهوية المصرية والحفاظ عليها

دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني للإعلام “LANACOM 2023” إلى تسليط الضوء على أهمية استغلال وسائل الإعلام الحديثة لدعم الهوية المصرية والحفاظ عليها، وأهمية دعم التدريب العملي للطلاب على التسويق الرقمي لإشباع احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الثاني للإعلام (LANACOM 2023) الذي نظمته كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية تحت عنوان "الابتكار والرقمنة في اللغة والثقافة والاتصال"، على مدار يومين بحضور نخبة من خبراء الإعلام المحليين والدوليين تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة عبير رفقي، عميدة الكلية.

كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية والأبحاث في مجالي اللغة والاعلام لمواكبة احتياجات سوق العمل، وضرورة التركيز على المحاور الحديثة في الاعلام الرقمي والتي تشمل دمج الصحافة مع الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى مبتكر مثل الأخبار المقدمة عن طريق الواقع الافتراضي أو المعزز، والعمل على الربط بين مفهوم الإعلام الرقمي وحقوق الانسان.

وأوصى المشاركون بالتركيز على دراسة دور اللغة والاعلام في إبراز الاحداث الاجتماعية المستجدة بدلا من دراسة الاحداث الاجتماعية النمطية، وأهمية دراسة التنوع الثقافي ودور الاعلام في نشر ثقافة قبول هذا التنوع، وضرورة تشجيع الطلاب على استغلال التكنولوجيا الحديثة لادخار الوقت وتركيز الجهد على الابتكار، مما سيساعد على مواكبة متطلبات سوق العمل الذي يعتمد على التكنولوجيا كعنصر أساسي.

وأكد المشاركون أهمية التركيز البحوث الطلابية على دراسة اتجاهات الرأي العام ونسب المشاهدة وغيرها، وأهمية تدريب الطلاب على استخدام احدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الترجمة والدعايا والإعلان ومجال الاخبار، وضرورة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتأكيد على النزاهة العلمية.

كما أوصى المشاركون بأهمية إتاحة قانون تداول المعلومات للإعلام والصحافة؛ لأنه من حق المواطنين أن يعرفوا ما يحدث فى مجتمعهم، والاحتياج لتحديث المناهج العلمية في الاكاديمية لتتواكب مع المجال الرقمى، وأهمية إعادة اختبار مفاهيم الصور الذهنية عن الإعلام الغربى من حيث مفاهيم السلام والحرية.

شهد المؤتمر حضور نخبة من أستاذة ورواد الإعلام في مصر ومن بينهم الدكتور سامي عبدالعزيز، والدكتور سامي الشريف، والدكتور سامي طايع، والدكتور حسن عماد، والدكتورة عزة هيكل، والدكتورة نائلة عمارة والدكتورة هبه شاهين، والدكتورة أندريا ماير، والدكتور محمد النشار، إضافة إلى حضور عدد من الإعلاميين وخبراء الصناعة؛ الإعلامي مصطفي شردي، والصحفي خالد البرماوي، والخبير أحمد عصمت، والخبير هشام حامد وغيرهم.