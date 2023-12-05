الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فقدت مصداقيتها.. غضب شعبى إسرائيلى من توقف مفاوضات الهدنة

حماس
حماس

اشتعلت موجة جديدة من الغضب الشعبي في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بسبب توقف مفاوضات الهدنة وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين، حيث ادعت إسرائيل أن حماس اخترقت الهدنة من أجل تهدئة هذا الغضب، ولكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها.

غضب شعبى إسرائيلى

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن تستأنف المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإضافيين من غزة، والتي انهارت في وقت مبكر من يوم الجمعة، في أي وقت قريب، حسبما قال العديد من كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية مما يترك مصير العديد من المحتجزين الأمريكيين والإسرائيليين مجهول حتى الآن.

وقال البيت الأبيض إن هناك امرأة أمريكية وسبعة رجال في عداد المفقودين وحتى الآن، تم إطلاق سراح أربعة أمريكيين منذ بداية الحرب، ويُعتقد أن جميعهم مواطنون إسرائيليون أمريكيون مزدوجو الجنسية.

وأضافت الشبكة أن المحادثات توقفت في ظل اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس بانتهاك الهدنة، وحاولت إسرائيل تهدئة الغضب الشعبي بروايات انتهاك حماس للهدنة ورفضها العودة للمفاوضات، ولكن لم تلق هذه الادعاءات قبولا لدى الشارع الإسرائيلي وخصوصًا عائلات المحتجزين.

txt

البيت الأبيض يحمل "حماس" مسؤولية انهيار مفاوضات تجديد الهدنة مع إسرائيل

وتابعت أن إسرائيل رفضت مقترح وشروط حماس بشأن المحتجزين من الشباب والرجال حتى الآن، كما رفضت حماس الإفراج عن الرجال والمجندين بنفس الشروط السابقة التي تم بها الإفراج عن النساء والأطفال.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الموقف الإسرائيلي يصعب من مهمة الإدارة الأمريكية في التفاوض بشكل منفصل من أجل إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين ـ على غرار ما فعلته الحكومتان التايلاندية والروسية فيما يتعلق بالمحتجزين من هاتين الدولتين، وقال مسئول كبير آخر في الإدارة، إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن حماس ستقدم للولايات المتحدة أي "خدمة خاصة" بهذه الطريقة.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم الإثنين إن الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.

وتابع: "لا تزال هناك مناقشات مكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر حول أفضل السبل لتحقيق استراتيجية من شأنها إخراج جميع الرهائن لكن بالطبع، بالنسبة للولايات المتحدة، الأولوية القصوى هي إخراج المحتجزين الأمريكيين".

وحول ما إذا كان البيت الأبيض يفكر في صفقة منفصلة محتملة تهدف إلى تأمين إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المزدوجين، قال سوليفان: "نحن نتحدث مع الرئيس جو بايدن حول جميع خياراته فيما يتعلق بتأمين إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين"، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات، مشيرًا إلى أن ثمة مناقشات دبلوماسية حساسة تجري حاليًا خلف الأبواب المغلقة.

واستدعت إسرائيل مفاوضيها من قطر - التي كانت تساعد في تسهيل المحادثات بين إسرائيل وحماس - يوم السبت، وألقت باللوم على حماس لفشلها في "الوفاء بجزئها من الاتفاق، الذي تضمن عودة جميع النساء والأطفال المحتجزين"، وفي بيان بعد انتهاء المفاوضات حملت حماس إسرائيل والولايات المتحدة مسئولية إنهاء الحوار.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الموقف الإسرائيلي أشعل الغضب الشعبي، وخصوصًا مع استئناف القتال في الحرب، حيث يظل من غير الواضح ما الذي يمكن أن يعيد وقف الأعمال العدائية ويعيد إحياء محادثات المحتجزين.

txt

مظاهرات حاشدة واحتقان داخلى.. الانقسام يهدد إسرائيل بسبب أزمة المحتجزين

الهدنة إسرائيل حماس الغضب الإسرائيلية الحكومة

مواد متعلقة

رحلة نادرة وأجندة حافلة.. سر زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات

مسئول أمريكى: مقترح مصر بشأن مستقبل غزة الأكثر قبولًا

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

إغراقها بمياه البحر.. تفاصيل مثيرة ضمن مخططات إسرائيل لتدمير أنفاق حركة حماس

تقرير أمريكى: مصر واجهت العالم وأفسدت مخططات إسرائيل بتهجير سكان غزة

ثروة نتنياهو تثير الجدل فى الشارع الإسرائيلى.. فكم تبلغ؟

اعترافات مثيرة لمجندين إسرائيليين تكشف سر استهداف المدنيين فى غزة

حكومة إجرامية.. مظاهرات إسرائيلية كبرى ترفض تجدد العدوان على غزة

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

نجل ناهد فريد شوقى وزوجته آية سماحة أول الحضور لاستقبال جثمان الراحلة

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة