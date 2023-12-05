"وصل الخير".. مبادرة حياة كريمة للتخفيف عن المواطنين بميزانية 2 مليار جنيه

أطلقت مؤسسة حياة كريمة قوافل (وصل الخير) للمساعدات الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن حملة "المليون كرتونة"، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا، وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك العام الماضي، لـ8 ملايين أسرة، بتكلفة 2 مليار جنيه.

في السياق، يستعرض "الدستور"، جهود مبادرة "وصل الخير" لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال الفترات الأخيرة، منذ شهر رمضان للعام الجاري.

وتعد مبادرة “وصل الخير 1”، التي قدمت الدعم والمساعدات لـ8 ملايين أسرة بتكلفة ملياري جنيه، وتنوعت المساعدات بين المساعدات الغذائية، والإعانات المادية بتكلفة 27.5 مليون جنيه.

وبعد النجاح الذي حققته "وصل الخير1"، بدأ التحالف في العمل على "وصل الخير2"، بعد أن أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية بجهود التحالف، وشملت المرحلة الثانية تقديم خدمات في أكبر قدر من المحافظات تضمنت قوافل اجتماعية وصحية وغذائية، لتكون الأشمل والأكبر والأكثر تنظيمًا من نوعها، وتم توفير مواردها من خلال مساهمات المؤسسات الأعضاء في التحالف، التي قدرت بـ5.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى مساهمات الدولة في دعم مظلة الحماية الاجتماعية بنحو بلغ 9 مليارات جنيه.

كما مثل محور التمكين الاقتصادي أهم محاور مبادرة "وصل الخير 2"، حيث تم تخصيص ميزانية بلغت 1.1 مليار جنيه من موازنة أعضاء التحالف لمشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا حتى نهاية عام 2022. ولقد شملت “وصل الخير”: التدخلات الغذائية، والتدخلات النقدية، وتدخلات الرعاية الصحية، حيث تم إطلاق عدد كبير من القوافل الطبية ومشروعات التمكين الاقتصادي، فضلًا عن تقديم المساعدات الاجتماعية، وأيضًا المساهمة والتكفل بزواج اليتيمات، ومشروعات تخدم ذوى الهمم وأسرهم، وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها التحالف في سبيل دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وبدأت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة في كل محافظات الجمهورية ببدء تحميل الشاحنات استعدادًا لتخزينها ثم توزيعها على المستحقين في عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى ضمن حملة المليون كرتونة، وهي محافظات "البحيرة – بني سويف – الشرقية – كفر الشيخ – المنيا".

جاء ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا فى مختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، كما يأتي ذلك بعد التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القري وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

تعتبر قوافل مبادرة "وصل الخير"، واحدة من أهم ما قدمته مبادرة حياة كريمة في سنواتها الأربع الأخيرة منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام 2019، ضمن التوجه نحو الجمهورية الجديدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

4 مراحل من وصل الخير

وجاءت المرحلة الأولى من قوافل مبادرة وصل الخير في محافظة الغربية، حيث جرى توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية في قرى ومراكز المحافظة.

وفي المرحلة الثانية من وصل الخير، استهدفت المبادرة توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في محافظات الجمهورية، حيث سعت لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع.

أما المرحلة الثالثة من قوافل "وصل الخير" فاستهدفت توزيع 40 ألف كرتونة مواد غذائية في الشرقية، جنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، كفر الشيخ، الجيزة، أسيوط، أسوان، والأقصر".

حماية اجتماعية كاملة في المرحلة الرابعة

بينما جاءت المرحلة الرابعة من قوافل مبادرة "وصل الخير"، التي استهدفت توزيع 200 ألف صندوق مواد غذائية على عددٍ من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الحماية الاجتماعية للمؤسسة وتقديم الدعم الغذائي في مختلف محافظات الجمهورية، حيث جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.

ووفقًا للاستطلاع الميداني لفرق الرصد التابعة لمؤسسة حياة كريمة، فقد تم تخصيص القوافل المُحملة بصناديق المواد الغذائية لعددً من محافظات الجمهورية وهي (أسوان والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، الدقهلية).

تأتي تلك المبادرات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار الدور التنموي الذي يقوم به التحالف الوطني وأعضائه لدعم الفئات المستحقة وفي ضوء تكاتف الجهود في مجال العمل المجتمعي وتوحيدها تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطني الذي يجمع تحت مظلته ٣٠ كيانا رائدًا في العمل التنموي بمصر.