وكيل "تعليم مطروح" يشهد برنامج محاكاة للاستحقاق الديموقراطي بإدارة العلمين التعليمية

شهد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، برنامج محاكاة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، نفذه طلاب مدرسة العلمين الابتدائية بعنوان ( العلمين تنتخب- انزل شارك من أجل وطنك) وذلك بمدرسة سيدي عبدالرحمن الاعدادية الثانوية بنين تحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية، بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وسحر الحناوي مدير إدارة العلمين ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية ومسعد بدوي وكيل الإدارة وهند عفيفي رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية

مراحل الانتخابات الرئاسية

وشهد وكيل الوزارة والحضور فيديو توضيحي بين فيه طلاب العلمين الابتدائية مراحل الانتخابات الرئاسية والتأكيد من خلاله علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني ووفقًا للحق الدستوري ولتحقيق الديمقراطية

المبادرة الوطنية بلدنا أمانة في أيدينا

واوضح وكيل تعليم مطروح أن تلك الأنشطة بمدارس العلمين تأتي تفعيلا للمبادرة الوطنية "بلدنا أمانة في أيدينا انزل.. شارك.. انتخب” "الاستحقاق الرئاسي" الانتماء والمواطنة، ونفذت مدرسة العلمين محاكاة لمراحل الانتخابات الرئاسية بداية من اول المراحل حتي صناديق الاقتراع ثم الفرز حتي النتيجة وذلك لتثقيف الطلاب سياسيا وزيادة الوعي القومي وتعميق الانتماء الوطني لدي الطلاب.

من جانبه، شارك وكيل تعليم مطروح بالمسيرة الوطنية التي نفذها طلاب معاذ بن جبل الإعدادية بنات ومدرسة سيدي عبدالرحمن الرسمية لغات وسط أجواء وطنية مفعمة بالأمل والتفاؤل.

وأكد " شحاته" أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وفرض علي الجميع كون الإدلاء بالصوت أمانة مع اختيار من يستحق حمل أمانة قيادة هذا الوطن العظيم بجدارة واقتدار مؤكدا أن الوطن أمانة في أعناقنا داعيًا جموع المعلمين والإداريين بالمنظومة التعليمية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية داعيا رب العزة أن يحفظ مصرنا الحبيبة لتبقي دوما واحة يانعة للأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

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