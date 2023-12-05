الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص وترويعه في الجمالية

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين  بقتل شخص وترويعه وشخص آخر بدائرة قسم شرطة الجمالية لجلسة 6 فبراير للمرافعة.

المتهمون هم كل من: يحيى سعد عبد السلام فرج (محبوس)، ومحمد عرب محمد (هارب)، ومحمد إبراهيم إسماعيل (هارب)، ومصطفى عبد القادر عبد القادر (هارب)، ومحمود محمد محمود أحمد (هارب).

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف حسن عبد النبي وعضوية المستشارين هشام محمود عامر ومحمد جمال عبد الشافي أمانة سر محمد عبد المجيد الغلبان ومحمد صابر محمود.

ونص أمر إحالة في القضية رقم 5541 لسنة 2013 جنايات الجمالية المقيدة برقم 3773 لسنة 2013 كلي غرب القاهرة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما حسين عفت أحمد عثمان، رامي مصطفى شعبان؛ بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء في نفسهما وتكدير سكينتهما وأمنهما. 

واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان آنفي البيان، قتلوا عمدًا المجني عليه حسين عفت أحمد وذلك إبان تواجد المجني عليه بإحدى اللجان الشعبية بأن قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية قاصدًا قتل أي من المتواجدين باللجنة الشعبية.

محكمة جنايات القاهرة العباسية قتل محاكمة قسم شرطة الجمالية

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