بعد قصفها.. مطران غزة يحتفل بدخول العذراء للهيكل بكنيسة بورفيريوس

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، إن المطران الكسيوس مطران غزة، و الاب الارشمندريت سيلا كاهن الرعية في غزة، تمما طقوس القداس الالهي بمناسبة عيد دخول السيدة العذراء الى الهيكل في كنيسة القديس بورفيريوس في غزة.

تضليل المسيحيين الفلسطينيين

وأضاف: هنالك من يستهدفون المسيحيين الفلسطينيين بخطاب تضليلي هدفه حرف بوصلتهم والنيل من اصالتهم الروحية والوطنية، كما ان التضامن والتعاطف مع المتألمين والمعذبين انما هو واجب روحي وأخلاقي وانساني بالدرجة الأولى.. نذكر من يحتاجون الى تذكير بما قاله القديس بولس الرسول: " فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين" (رومية ١٥:١٢)

وتابع: لسنا متضامنين ومتعاطفين مع شعبنا المظلوم فحسب بل هذه الالام هي آلمنا وهذه المعاناة هي معاناتنا.. ما يحدث حاليا ليس حربا او عدوانا اعتياديا فحسب بل هو اخطر بكثير مما قد يظن ويعتقد البعض.. غزة هي نزيف شعبنا وامتنا، كما انها نزيف كافة الاحرار في عالمنا

كما قال إننا نطالب الكنائس المسيحية في العالم وخاصة في هذه الايام التي فيها تستعدون لاستقبال عيد الميلاد المجيد نطالبكم بأن تصلوا من اجل ارضنا المقدسة المتعطشة للعدالة والسلام وان تذكروا بنوع خاص غزة الجريحة واهلها المنكوبين من اجل ان تتوقف هذه الحرب الهمجية الدموية.

ان ايماننا المسيحي يعلمنا دائما ان ندافع عن حقوق الانسان وان نكون الى جانب كل انسان متألم ومظلوم حيثما كان واينما وجد فالمسيحية تحثنا دائما على ان نقول كلمة الحق حتى وان ازعجت سياسيي هذا العالم لان هاجسنا في النهاية هو مرضاة الله وليس مرضاة هذا الحاكم او ذاك، فنحن لسنا العوبة بأيدي الحكام بل نحن خدام للكنيسة ومن واجبنا ان نكون دائما محافظين على الحضور المسيحي ورسالة المسيحية النبيلة في هذا العالم.

لا تكونوا صامتين في زمن يجب ان يتم فيه الدفاع عن شعبنا ولا تكونوا متفرجين في وقت كثر فيه المتفرجون الذين لا يحركون ساكنا امام هذه الجرائم المروعة المرتكبة بحق شعبنا.