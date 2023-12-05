الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حزب الله" يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال تقصف أطراف البلدات الحدودية جنوب لبنان

حزب الله
حزب الله

أفادت فضائية “الغد” باستهداف المقاومة اللبنانية “حزب الله” تجمعا لجنود الاحتلال، بجاني قصف أطراف البلدات الحدودية في جنوب لبنان.

حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية فى مستوطنة دوفيف

ويوم السبت السابق أعلن "حزب الله" اللبناني، عن استهدافه قوة إسرائيلية في مستوطنة دوفيف، الواقعة عند الحدود اللبنانية، مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة نتيجة استهداف القوة الإسرائيلية.

وأمس الجمعة، استهدف "حزب الله" اللبناني، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "جل العلام" الإسرائيلي.

وقصف "حزب الله" الموقع عدة مرات وأحدث به إصابات مباشرة.

ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي في غزة، شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصعيدا متواصلا بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، لم يتوقف إلا في أيام الهدنة السبعة.

واستأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قصفها العنيف برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة شرق ووسط وغرب محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

إسرائيل جنوب لبنان حزب الله المقاومة اللبنانية “حزب الله”

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