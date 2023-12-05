الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وقفة مساندة للمعتقلين ومنددة بجرائم الاحتلال فى غزة بـ طولكرم

غزة
غزة

شارك عشرات المواطنين وممثلون عن المؤسسات الرسمية والشعبية وذوو المعتقلين والأطر النسوية، في الوقفة الأسبوعية المساندة للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بمدينة طولكرم.

وحمّل منسق القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم فيصل سلامة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية،  الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين، الذين يتعرضون للتنكيل والتعذيب، في خرق واضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالمعتقلين.

وطالب بالإفراج عن كل المعتقلين خاصة المرضى منهم، ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والصليب الأحمر الدولي، إلى تحمل مسئولياتهم تجاه ما يحصل من عدوان على المعتقلين وأهلنا في غزة.

من ناحيته، حذر مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، من سياسة الاعتقالات المتواصلة بشكل يومي في الضفة، والتي وصل فيها عدد المعتقلين إلى نحو 10 آلاف يقبعون في سجون الاحتلال بظروف صعبة يتعرضون فيها للتعذيب والتنكيل، ويمارس بحقهم جرائم يومية أعادت الحركة الأسيرة إلى 70 عاما إلى الوراء.

وشدد على ضرورة أن تخرج المؤسسات الدولية من حقوقية وإنسانية عن صمتها، وإنقاذ ما تبقى من المعتقلين وشعبنا في قطاع غزة.

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