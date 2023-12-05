الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على متهم نصب على المواطنين

متهم
متهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية بتضررهم من حاصل على ليسانس لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية الطبية وألبان الأطفال والأجهزة التعويضية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ 4،350،000 مليون جنيه مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها،عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة ب محافظة الغربية الأدوية الطبية

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