الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 19 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الدائري بالمنيا

جريدة الدستور

أصيب 19 شخصا في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى أمام قرية صفط الشرقية، بمركز المنيا بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائرى أمام قرية صفط الشرقية بمركز المنيا.

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انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 19 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم، وجميعهم من قريتى الطاهرة البحرية والحواصلية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة المرورية.

حادث تصادم تصادم سيارتين الطريق الدائري المنيا إصابة 19 شخصا

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