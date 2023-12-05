الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غزة.. دمار وحصار ونزوح نحو المجهول (فيديو)

غزة
غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفزيونيًا يُبين مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة بعنوان "غزة.. دمار وحصار ونزوح نحو المجهول".
وجاء في التقرير أن المشاهد أصبحت متكررة بأوضاع مأساوية مؤلمة لم يخترها الفلسطينيون بأنفسهم، ولكنهم أجبروا عليها بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.
وأوضح التقرير معاناة سكان القطاع المأساوية التي جاءت بسبب النزوح الإجباري، حيث تركوا منازلهم متوجهين نحو المجهول هاربين من الموت إلى الموت، بسبب قرارات قوات الاحتلال لإخلاء المدينة إلى أماكن أخرى جنوب الجنوب.

فلسطين قطاع غزة العدوان الإسرائيلى إسرائيلي

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