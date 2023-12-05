الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: حكومة نتنياهو فى معركة مع الوقت لتحقيق أى انتصار عسكرى (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الوضع مأساوي في قطاع غزة، بعد انهيار الهدنة يوم الجمعة الماضي، حيث عادت إسرائيل إلى استخدام سياسة الأرض المحروقة بشكل أكثر فتكا وعنفا. 

وأضاف أحمد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن حكومة نتنياهو في معركة مع الوقت لتحقيق أي انتصار عسكري على الأرض كي تقدمه للداخل الإسرائيلي.

حكومة الاحتلال فشلت بعد أكثر من 52 يومًا 

ونوه خبير العلاقات الدولية بأن حكومة الاحتلال فشلت بعد أكثر من 52 يوما في تحقيق أهدافها الثلاثة المعلنة وهي القضاء على حماس وتحرير الرهائن، ولم تحقق أي هدف، أما الهدف الوحيد الذي حققته جزئيا فهو تحرير الرهائن من خلال المفاوضات والهدن. 

وتابع: "إسرائيل عادت إلى العدوان وسحبت وفودها من المفاوضات وبدأت تراهن على الضغط العسكري للحصول على أكبر مكاسب في أي صفقة قد تحدث مستقبلا، معتقدة أن سياسة الأرض المحروقة في جنوب قطاع غزة ستؤدي إلى تحقيق أهدافها".

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